Військову техніку кинули на боротьбу з лісовими пожежами в Чорнобилі і в Житомирській області
Як повідомляє Politeka.net, прес-служба МВС показала відео, на якому танки працюють біля вогнищ (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Глава відомства Арсен Аваков також розповів в соцмережі, як розвивається ситуація.
Вже більше тижня масштабні пожежі вирують в Житомирській області і Чорнобильській зоні відчуження. Ситуація настільки запекла, що на допомогу покликали ВСУ, які залучили важку техніку і авіацію.
У мережі з'явилося відео, на якому сили 26 артилерійської бригади і 72 окремої механізованої бригади за допомогою великих танків валять дерева в лісі і роблячи протипожежні рови на шляху вогню. Все це повинно зупинити поширення пожеж.
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Арсен Аваков відзвітував, що військовим і рятувальникам вдалося локалізувати один з чотирьох осередків в Чорнобильській зоні. Тим часом, у Житомирській області ізолювали два з чотири вогнищ. Міністр МВС поділився: "не дуже хороший на сьогодні прогноз по вітру-до 20 м/с-це сильний вітер. Наземні сили і авіація працюють як треба!".
Співробітники ДСНС і лісники продовжують гасити пожежу в Овруцькому районі під Житомиром. Вони вже локалізували п'ять з дев'яти вогнищ і намагаються стримати залишилися. Відомо, що вогонь з лісів перекинувся на населені пункти, які евакуювали. Пожежа знищила 39 будинків, але пожежникам вдалося погасити 45.
Зараз під Житомиром з катастрофою борються близько тисячі осіб. У бій зі стихією кинули понад 150 одиниць техніки, у тому числі авіація.
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