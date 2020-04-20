Військову техніку кинули на боротьбу з лісовими пожежами в Чорнобилі і в Житомирській області

Як повідомляє Politeka.net, прес-служба МВС показала відео, на якому танки працюють біля вогнищ (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Глава відомства Арсен Аваков також розповів в соцмережі, як розвивається ситуація.

Вже більше тижня масштабні пожежі вирують в Житомирській області і Чорнобильській зоні відчуження. Ситуація настільки запекла, що на допомогу покликали ВСУ, які залучили важку техніку і авіацію.

У мережі з'явилося відео, на якому сили 26 артилерійської бригади і 72 окремої механізованої бригади за допомогою великих танків валять дерева в лісі і роблячи протипожежні рови на шляху вогню. Все це повинно зупинити поширення пожеж.

Арсен Аваков відзвітував, що військовим і рятувальникам вдалося локалізувати один з чотирьох осередків в Чорнобильській зоні. Тим часом, у Житомирській області ізолювали два з чотири вогнищ. Міністр МВС поділився: "не дуже хороший на сьогодні прогноз по вітру-до 20 м/с-це сильний вітер. Наземні сили і авіація працюють як треба!".

Співробітники ДСНС і лісники продовжують гасити пожежу в Овруцькому районі під Житомиром. Вони вже локалізували п'ять з дев'яти вогнищ і намагаються стримати залишилися. Відомо, що вогонь з лісів перекинувся на населені пункти, які евакуювали. Пожежа знищила 39 будинків, але пожежникам вдалося погасити 45.

Військовослужбовці 26 артилерійської бригади та 72 окремої механізованої бригади направили в зону лиха екіпажі пожежних танків, які пробивають просіки в лісових масивах, проорюють протипожежні рови, припиняючи таким чином поширення вогню.



Дякуємо! ❤️ pic.twitter.com/KtFV4jbD2W — МВС України (@MVS_UA) April 20, 2020

Зараз під Житомиром з катастрофою борються близько тисячі осіб. У бій зі стихією кинули понад 150 одиниць техніки, у тому числі авіація.

Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.

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