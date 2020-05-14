На Закарпатті обрушилася будівля кінотеатру в момент, коли поруч були люди

Трагедія сталася у четвер, 14 травня у Виноградові близько 16:30. Про неї в своєму Телеграм-каналі розповів журналіст Віталій Глагола.

У будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» проходили демонтажні роботи, на яких працювали 10 осіб. У якийсь момент одна зі стін кінотеатру звалилася, залишивши під завалами двох робітників. Журналіст уточнив, що сам кінотеатр вже знаходився не в діючому стані.

Одного з постраждалих дістали з-під завалів і відправили в лікарню. Він перебуває в стані середньої тяжкості. Другого чоловіка витягли вже близько 17:15, проте до того моменту він був вже мертвий. Відомо, що загиблий був одним з робітників.

На місці НП працюють рятувальники і поліція.

У мережі з'явилося відео з моментом обвалення. На кадрах можна помітити, що після падіння стіни вся вулиця виявилася затягнута хмарою пилу.

До цього ми писали про те, що в центрі Одеси в ніч на п'ятницю, 8 травня, в житловому будинку № 9 вулиці Польський узвіз стався обвал. В результаті без даху над головою залишилися сім сімей, всього 21 людина.

Як розповіли мешканці, вони почули тріск серед ночі і ледь встигли вибігти з рушащегося будинку.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Зруйнований флігель знеструмлений, будинок знаходиться під охороною.

Нагадаємо, у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація.

Як повідомляла Politeka, з'явилися подробиці і кадри руйнування будинку в центрі Одеси: "Люди вистрибували з вікон".

Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів в багатоповерхівці Києва, рятують поранених.