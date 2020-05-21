НП сталася на Донбасі під час патрулювання

Одна людина загинула, троє поранені в результаті вибуху в околицях села Трьохізбенка

Загиблим виявився командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Про це повідомив голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

За словами Шевченка, Губанов помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

З'ясувалося, що 20 травня близько 21.30 під час патрулювання стався вибух невідомого вибухового пристрою.

"Ще троє поліцейських поранені. Мав честь знати цього героїчного і патріотичного поліцейського. Спочивай з миром. Війна триває", - зазначив Шевченко.

Пізніше в прес-службі Нацполiцiї розкрили деталі трагедії. Зазначається, що комбат і троє бійців виконували завдання командування штабу Операції об'єднаних сил, коли стався вибух - всі постраждалі отримали осколкові поранення.



"Їм надають допомогу лікарі військового госпіталю. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події", - йдеться в повідомленні поліції.

Українці висловлюють співчуття рідним загиблого комбата в соцмережi. Ті, хто знав полковника, відгукуються про нього, як про "хорошого командира".

"Вічна пам'ять! Відпочивайте з Богом, полковнику"

"Світла пам'ять герою"

"Вбивці мають бути покарані це кращий шану і повагу нашим полеглим братам. То ОРДЛО треба зачистити до сирої землі, випалити як коронавірус. Треба розуміти, що такі смерті неминучі й надалі, якщо нічого не робити"

"Герої не вмирають"

"Вічна пам'ять, царство небесне, він був дуже гарним і гідним офіцером... Дуже шкода..."

"Хороший був командир! Світла пам'ять!"

Раніше ми повідомляли, на Донбасі українські військові знищили вантажівки з боєприпасами для терористів. У мережі з'явилося відео, опубліковане бойовою групою К-2 зі складу 54 ОМБр ВСУ.

Як розповіли у підписі до відео самі військові, останнім часом любителі «руського миру» почали інтенсивно обстрілювати не тільки передові, але і тилові позиції ВСУ. Це означало тільки одне: у терористів з'явилися боєприпаси.

«За допомогою БПЛА та інших засобів розвідки була встановлена позиція і вантажний військовий автомобіль «УРАЛ», який здійснював перевезення небезпечних подарунків «мышебратьев», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бійці ВСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото

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