Сили ООС продовжують нести непоправні втрати на передовій

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр штабу ОНС в Facebook.

Повідомляється, що трагедія сталася на Донбасі сьогодні, 21 травня.

Відомо, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР", ігноруючи в черговий раз домовленості про припинення вогню, накрили автомобіль ЗСУ з важких мінометів калібру 120 мм

"Сьогодні, 21 травня, на Луганщині в результаті попадання міни калібру 120 у вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення і ще четверо - бойові травми. Постраждалі воїни були доставлені в лікувальний заклад, вони отримують належну медичну допомогу", -інформує прес-центр штабу.

"Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця і підкреслює, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними", - продовжили в прес-центрі штабу ООС і додали, що бійці ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь по позиціях ворога з наявного озброєння.



Втрати російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" у відповідь вогню уточнюються розвідкою.

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Трагедія сталася на Луганському напрямку.

Відомо, що 20 травня близько 21.30 в околицях села Трьохізбенка Новоайдарського району стався вибух, в результаті якого постраждали четверо військовослужбовців. Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов з позивним "Сивий" в результаті підриву помер у лікарні, за життя інших борються медики.

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