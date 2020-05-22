Дружина підозрюваного в розстрілі сімох нацгвардійців мисливця розповіла, що послужило причиною трагедії

В ніч на 22 травня в Житомирській області орендар місцевого водоймища розстріляв з мисливської рушниці вісьмох чоловіків, які приїхали на відпочинок з Києва. В результаті бойні вижити вдалося тілько одному з друзів. У прес-службі поліції підтвердили інформацію, що з'явилася раніше, про те, що всі убиті були учасниками АТО.

«Всі загиблі – це учасники АТО, добровольці віком від 1990 р. н. наймолодший і 1970 р. н. старший. Всі вони жителі Києва. Їх було вісім – вони приїхали з метою відпочинку ще 21 травня о 5 ранку», - розповіла речник прес-служби поліції Житомирщини Алла Ващенко в коментарі ТСН.

Видання Dетектив-Info розкрило імена загиблих: бійці батальйону їм. Кульчицького Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, приписаний до гостомельської військової частини №3018 НГУ Віталій Вульчин, воїни з позивними «Фінн» і «Скандер», а також київський волонтер Олександр Білоус.

Також в ЗМІ розкрили ім'я стрільця: ним виявився 58-річний Анатолій Захаренко. Його затримала поліція.

Трагедію прокоментувала виданню «Сьогодні» дружина підозрюваного. За її словами, чоловіки посварилися через військову службу.

«Конфлікт розгорівся через слова його друзів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію», - стверджує Ольга.

Жінка вважає, що на реакцію її чоловіка вплинув алкоголь, який чоловіки розпивали, сидячи ввечері на березі ставка.

«Там, де випивається горілка – завжди конфлікт. Мій чоловік – людина запальна. Він вже визнав свою провину», - розповіла жінка.

Вона додала, що деякі із загиблих були приятелями її чоловіка, які до цього вже приїжджали до нього на ставок.

«Добре в нашій родині вже не буде ніколи», - впевнена Ольга.

Нагадаємо, виявилися бійцями Нацгвардії: фото з місця під Житомиром, де мисливець позбавив життя сімох друзів.

Як повідомляла Politeka, відправив на той світ сімох друзів: драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

Також Politeka писала, що чоловік відкрив вогонь по перехожих в Києві, силовики пішли на штурм.