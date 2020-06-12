Військовий на передовій був з березня 2020 року

Сили ООС продовжують нести непоправні втрати на передовій

Про це пише Politeka.net.

Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" не намагаються дотримуватися режиму припинення вогню, через що гинуть українські військові.

Фатальну новину у своєму офіційному Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Мацінків.

За його словами, загинув 38-річний боєць, якого призвали до лав ЗСУ за контрактом.

"На фронті російсько-української війни загинув молодший лейтенант Дмитро Ігорович Бут, йому було 38 років... На військову службу за контрактом призваний Івано-Франківським міським військовим комісаріатом. Служив з березня... Пом'янемо нашого земляка! Війна не зупиняється...", - написав Руслан Мацінків у своєму Facebook.

"Дуже жаль, що гинуть такі молоді хлопці. Вічна пам'ять Герою. Нехай з богом спочиває", "Важко повірити... Дімка наш однокурсник, випускник ІФДМА 2005 року, щира, відверта та відкрита людина. Царство небесне та вічна пам’ять...", "Світла пам'ять і Царство Небесне. Схиляю з сумом низько голову. Родині щирі співчуття з побажанням здоров'я і сили перенести це горе","Вічна йому пам'ять. Хай спочиває з Богом. Співчуття рідним", "Вічна йому пам'ять. Хай спочиває з Богом. Співчуття рідним", - написали українці у коментарях під дописом міського голови.

Раніше ми розповідали про те, що мати загиблого бійця 95-ї бригади ЗСУ Віталія Лайчука в офіційну версію про самогубство сина та сама скоїла суїцид.

Тіло сина жінці віддали в день її народження. Світлана Чигира, працювала викладачем української мови в Троковицком природно-екологічному ліцеї (Житомирська область), повісилася через п'ять днів після похорону Віталія.

Нагадаємо, непоправне сталося з мамою героя ЗСУ, який загадково пішов з життя: "Не витримала брехні".

Як повідомляла Politeka, раптово обірвалося життя легенди АТО, трагічні подробиці.

Також Politeka писала, що Україна втратила молодого захисника з одеської бригади, фото.