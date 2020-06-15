Під Шевченківським судом, де розглядається справа Сергія Стерненка, почалися зіткнення захисників активіста з поліцією
У понеділок, 15 червня, у Києві почалося нове засідання у справі Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини. Перед судом знову зібралася група людей, які виступають на підтримку обвинуваченого. У якийсь момент між ними і поліцейськими, які забезпечували дотримання порядку на суді, почалися масові зіткнення.
Наголошується, що деякі активісти атакували окремі групи правоохоронців. У результаті поліцейські почали проводити затримання. Точно відомо про те, що були затримані троє осіб, у тому числі і один з організаторів акції.
Також під судом протестувальники запалювали фаєри, через що вся вулиця заповнилася димом.
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Відзначимо, що раніше на суді по справі Стерненка вже виникали заворушення. Так, 12 червня розглядалось питання про обрання йому запобіжного заходу.
Під будівлею суду в той день зібралося близько 300 чоловік, які прийшли підтримати підозрюваного. Учасників акції не стали пускати в зал суду, однак в якийсь момент люди не витримали і вирішили прорвати охорону і потрапити на засідання.
Зіткнення учасників акції з охороною та правоохоронцями сталися у фойє суду, а також у дворі будівлі, де обурені люди почали запалювати фаєри.
Нагадаємо, що в 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було скоєно три замахи. Під час останнього, 24 травня, один з нападників загинув. Стерненко стверджує, що поранив його ножем в цілях самооборони, проте поліція вирішила, що ця справа має розглядатися як умисне вбивство.
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