Під Шевченківським судом, де розглядається справа Сергія Стерненка, почалися зіткнення захисників активіста з поліцією

У понеділок, 15 червня, у Києві почалося нове засідання у справі Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини. Перед судом знову зібралася група людей, які виступають на підтримку обвинуваченого. У якийсь момент між ними і поліцейськими, які забезпечували дотримання порядку на суді, почалися масові зіткнення.

Наголошується, що деякі активісти атакували окремі групи правоохоронців. У результаті поліцейські почали проводити затримання. Точно відомо про те, що були затримані троє осіб, у тому числі і один з організаторів акції.

Також під судом протестувальники запалювали фаєри, через що вся вулиця заповнилася димом.

Відзначимо, що раніше на суді по справі Стерненка вже виникали заворушення. Так, 12 червня розглядалось питання про обрання йому запобіжного заходу.

Під будівлею суду в той день зібралося близько 300 чоловік, які прийшли підтримати підозрюваного. Учасників акції не стали пускати в зал суду, однак в якийсь момент люди не витримали і вирішили прорвати охорону і потрапити на засідання.

Зіткнення учасників акції з охороною та правоохоронцями сталися у фойє суду, а також у дворі будівлі, де обурені люди почали запалювати фаєри.

Нагадаємо, що в 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було скоєно три замахи. Під час останнього, 24 травня, один з нападників загинув. Стерненко стверджує, що поранив його ножем в цілях самооборони, проте поліція вирішила, що ця справа має розглядатися як умисне вбивство.

Нагадаємо, вибух прогримів в центрі Києва, все в диму: перші подробиці і кадри.

Як повідомляла Politeka, вибухи гримлять в центрі Києва, вулиці в диму: термінове заяву СБУ і кадри.

Також Politeka писала, що бунт спалахнув у Києві, озлоблена юрба перекрила рух: перші кадри з місця подій.