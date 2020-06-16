На Закарпатті дівчину побила поліцейський

Як передає Politeka.net, про це розповіла сама потерпіла (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Дівчина стверджує, інцидент стався в Міжгірському відділенні поліції.

Після того, як до їх компанії в парку початку приставити молоді люди вони викликали поліцію, в результаті її і ще одного хлопця з їх компанії правоохоронці доставили у відділення для розглядів.

Там, за словами дівчини, жінка-поліцейська почала її бити над нею, в той час як її колеги спостерігали і посміхалися.

"Вона почала на мене наїжджати, почала обзивати сиротою. "Я повинна через тебе вставати, не висипатися?"... Вона схопилася на мене, подряпала мене, вдарила по обличчю, штовхнула в стіну, почала мене бити. Я тримала її руки, щоб вона мене не била. Але мене вона почала штовхати в живіт", - розповіла дівчина.

Відомо, що дівчина вже звернулася в поліцію щоб "зняти побої" і її запевнили, що почнуть службове розслідування.

Раніше ми повідомляли, що 23-річний дільничний інспектор в Харкові побив пенсіонера, після того, як той заступився за жінку.

За словами потерпілого, 68-річного пенсіонера, на місці для інвалідів сидів молодий чоловік. Коли жінка нахилилася до нього і сказала, що він займає пільгове місце, і навіть готова була показати своє посвідчення, той у відповідь розійшовся матом.

Почувши образи в адресу жінки, за неї заступився дідусь.

Але неадекватний, як пізніше з'ясувалося, поліцейський мовчки вдарив пенсіонера кулаком в обличчя. Старий вирішив дати здачі, зав'язалася бійка.

Нагадаємо, співробітники фастфуду побили покупця на очах у поліції.

Як повідомляла Politeka, під Дніпром жорстоко побили поліцейського.

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