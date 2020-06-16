Український письменник, колекціонер і краєзнавець з Черкаської області Андрій Тегерешвілі був жорстоко убитий у власному будинку-музеї

Інцидент стався 11 червня в Городище. Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП Черкащини, після гасіння пожежі в одному з будинків співробітники ДСНС виявили труп чоловіка з численними ножовими пораненнями.

Кілька годин знадобилося правоохоронцям, щоб затримати підозрюваного у вбивстві, який, щоб приховати сліди злочину, влаштував пожежу.

Затриманий зізнався, що в день вбивства він прийшов до потерпілого попросити грошей, на що отримав відмову і, розсердившись, вдарив пенсіонера ножем в область голови і тіла. За скоєне підозрюваному світить максимальне покарання - довічне ув'язнення.

Друг загиблого, поет Олексій Тичко прокоментував трагедію, зазначивши, що Тегерешвілі готувався випустити книгу, квапився, ніби передчуваючи біду.



"Він останній місяць дуже поспішав, ніби щось відчував. Готував до друку книжку, друзі і знайомі допомагали чим могли, листки паперу з розбірливим каліграфічним почерком переводили в електронний вигляд. Не встигли...", - журиться в соцмережі Фейсбук Тичко.

За словами поета, Тегерешвілі об'їздив усю Черкащину в пошуках могил загиблих учасників визвольного руху 1918-1932 років. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники та історики.

"Жив Андрій не в простому будинку, а в музеї. За десятки років він старий, ще батьківський, будинок перетворив в музей. Амфори з трипільської культури, кістки мамонта, знаряддя праці минулих століть, сорочки-вишиванки, вишиті рушники і різні цікаві експонати минулого століття...", - розповів Тичко про загиблого друга.

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