Коктебель накрила нова екологічна катастрофа

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Чергова екологічна катастрофа в Коктебелі. Все йде за графіком, великий дощ і тонни фекалій ллються в море. Це страшно. Страшно за здоров'я людей. Імпотенція Феодосійської влади котрий рік піддає загрозі здоров'я та життя людей. Пора заводити справи", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що під час дощу в море виливалися потоки фекалій.

Користувачі мережі були шоковані ситуацією, що склалася в окупованому Криму.

"Зараз змінимо конституцію і тоді все виправлять. Потерпіть до липня", "Господи, що творять!", "Оце прорвало", "Звичайно, під шумок дощу, відкрили свої засувки стічних ям, щоб змило. Кожен думав, що він один такий розумний! Кожен думав, нехай в моїх какашках купаються і посміхався. А часто чую від наших місцевих, вода поки відпочивальники не приїдуть - чиста, приїдуть і с**ть у воду.....а воно он що", "Люди добрі, коли це закінчиться! Слава Богу, що до нас ще хтось їде", - писали користувачі мережі.



Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Всё идёт по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела.. Gepostet von Alexandr Talipov am Sonntag, 21. Juni 2020

Нагадаємо, 2020 рік вже став для Криму найбільш посушливим за 150 років.

У зв'язку з цим, "влади" анексованого півострова були змушені піти на вимушені заходи і призупинили скидання води з Білогірського водосховища.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

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