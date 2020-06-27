Україну чекають нові потопи, синоптики закликали готуватися до гіршого
За прогнозами синоптиків, 27 та 28 червня-за дощів в Україні затопить ще кілька населених пунктів.
На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метрів очікується на річках басейну Прип'яті та Дністрі.
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На Лівобережжі короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3−8 м/с, під час грози в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. Температура вночі 14−19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 25−30°, на півдні до 34°.
В західних областях, вдень також у північних і Вінницькій областях короткочасні дощі та грози.
В результаті високого дощового паводку під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль і окремі населені пункти Вінницької області, Біляївський район Одеської області.
Також раніше повідомлялося, що на Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань.
Сильні опади призвели до того, що село Новошин в Долинському районі Івано-Франківської області буквально пішло під воду.
Дощ з грозою і градом пройшов в цьому районі ввечері 13 червня, про що повідомляли в ДСНС. Це призвело до підвищення рівня води в місцевих притоках. Повідомлялося, що на території Косівського, Долинського, Верховинського та Снятинського районів були зафіксовані випадки підтоплення житла і городів.
Нагадаємо, сильний град раптово обрушився на Україну, літня стихія вже наробила лиха.
Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.
Також Politeka писала, що гігантський торнадо обрушився на український курорт, відео моменту удару: "Вийшов з води".