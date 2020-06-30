У мережі з'явилося відео, на якому показані результати роботи розвідувальних коптерів ЗСУ
На відео було зафіксовано переміщення груп терористів "Л/ДНР" по позиціях, які чітко видно на кадрах аерозйомки.
було оприлюднено відео на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" в Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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У повідомленні під публікацією відео уточнили, що на фронті зараз катастрофічно не вистачає малих безпілотних апаратів, які демонструють колосальну ефективність у боротьбі з ворогом.
"На відео – наочний приклад їх повсякденної роботи і, звичайно, десяток російських найманців. Ці малі сучасні апарати дають можливість бачити ворога з висоти: ідеально розгледіти його позицію; побачити слабкі місця і озброєння; порахувати приблизну кількість особового складу окупантів", – відзначили волонтери.
Також вони нагадали, що у свій час подібні коптери змінили хід війни і продовжують допомагати українським захисникам викривати ворожі позиції. Завдяки таким пристроям план ворога постійно провалюється.
І тепер жоден підрозділ, включаючи "Альфу", ГУР, СЗГ, піхоту і розвідників, не уявляють своєї повсякденної служби без цих сучасних гаджетів, які називають технічним засобом розвідки.
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