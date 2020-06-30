У мережі з'явилося відео, на якому показані результати роботи розвідувальних коптерів ЗСУ

На відео було зафіксовано переміщення груп терористів "Л/ДНР" по позиціях, які чітко видно на кадрах аерозйомки.

було оприлюднено відео на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" в Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

У повідомленні під публікацією відео уточнили, що на фронті зараз катастрофічно не вистачає малих безпілотних апаратів, які демонструють колосальну ефективність у боротьбі з ворогом.

"На відео – наочний приклад їх повсякденної роботи і, звичайно, десяток російських найманців. Ці малі сучасні апарати дають можливість бачити ворога з висоти: ідеально розгледіти його позицію; побачити слабкі місця і озброєння; порахувати приблизну кількість особового складу окупантів", – відзначили волонтери.

Коптери рятують життя військових На фронті катастрофічно не вистачає малих безпілотних апаратів – коптерів! На відео наочний приклад їхньої повсякденної роботи й, звісно, десяток російських найманців. Ці малі сучасні апарати дають унікальну можливість бачити ворога з висоти: ідеально розгледіти його позицію; побачити слабкі місця та озброєння; порахувати приблизну кількість особового складу окупантів. У свій час вони змінили хід війни й далі ефективно використовуються. Жодний підрозділ, чи то Альфа, ГУР, ССО, піхота чи розвідники, не уявляють своєї повсякденної служби без цих сучасних гаджетів, які вже іменують – технічний засіб розвідки. Ми ще не раз вам покажемо переможні моменти застосування коптерів, а поки просимо вас долучитись до спільної справи. Вартість одного коптера – 40 тисяч гривень. Допомогти військовим ви можете тут: https://savelife.in.ua/donate/ Фонд «Повернись живим» Gepostet von Повернись живим am Freitag, 26. Juni 2020

Також вони нагадали, що у свій час подібні коптери змінили хід війни і продовжують допомагати українським захисникам викривати ворожі позиції. Завдяки таким пристроям план ворога постійно провалюється.

І тепер жоден підрозділ, включаючи "Альфу", ГУР, СЗГ, піхоту і розвідників, не уявляють своєї повсякденної служби без цих сучасних гаджетів, які називають технічним засобом розвідки.

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