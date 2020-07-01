Спливли нові подробиці трагедії з 24-річним Владиславом Кравченком в Новомосковську

Про це пише видання КП.

За словами місцевих жителів, душогуб, який розстріляв молодого хлопця, є господарем магазину техніки і колишнім співробітником ДАІ.

42-річного стрілка вже не перший раз бачили зі зброєю на вулиці. Також є інформація про те, що чоловік перебував на обліку у фахівців в психіатричній клініці.

"Наше містечко маленьке, всі один одного знають. Загиблий Владислав жив у моєму кварталі. Добрий, чуйний, правильний такий хлопець. Всього 24 роки виповнилося, залишилися дружина і маленька донька, дуже шкода сім'ю. Колишнього Даішника я особисто не знав, але є спільні знайомі. Кажуть, що він не раз бігав з пістолетом, стріляв у себе в будинку і у дворі", - розповів у коментарі журналістам місцевий житель Микола.

Чоловік також додав, що сусіди намагалися знайти управу на нього і викликали поліцейських, але ті не реагували на перероблений пістолет.

"Сусіди скаржилися в поліцію, але ті приїжджали і від'їжджали, кажучи, що пістолет несправжній. Хоча знали, що мають справу з психом, і повинні були перевірити зброю. А може, прикривали свого", - додав він у спілкуванні з журналістами.

За інформацією інсайдерів, 42-річного стрілка після вбивства Владислава Кравченка відправили у Дніпропетровську обласну психиатрическу лікарню, де він раніше перебував на обліку.

Раніше ми розповідали про розстріл 24-річного хлопця у Новомосковську, який хотів захистити перехожих.

Між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник вистрілив у свого опонента. Від отриманих травм 24-річний Владислав помер у лікарні.

Пізніше в соцмережах почали спливати скандальні подробиці трагедії. З'ясувалося, що 24-річного Влада могли врятувати, але жодна швидка не зупинилася.

"2 швидкі не зупинилися, сказали у них виклик, а Влад стікав кров'ю. Потім лікарі сказали в Новике, що немає ліків, поїхали в Дніпро і там не було, поїхали в Запоріжжя і там теж,в результаті у Влада зупинилося серце..", - написала користувач з ніком "Мамка Снайпера" і додала, що стрілок - колишній поліцейський, який не вперше дошкуляє перехожих на вулиці з пістолетом.

Нагадаємо, тіло депутата знайшли під вікнами багатоповерхівки: "могли допомогти піти...", фатальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Трагедія обірвала життя молодої дружини депутата «Батьківщини»

Також Politeka писала, що "Ваня, спочивай з миром!": Україна втратила мужнього воїна, фото