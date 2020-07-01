Всплыли новые подробности трагедии с 24-летним Владиславом Кравченко в Новомосковске

Об этом пишет издание КП.

По словам местных жителей, душегуб, расстрелявший молодого парня, является хозяином магазина бытовой техники и бывшим сотрудником ГАИ.

42-летнего стрелка уже не первый раз видели с оружием на улице. Также есть информация о том, что мужчина состоял на учете у специалистов в психиатрической клинике.

"Наш городок маленький, все друг друга знают. Погибший Владислав жил в моем квартале. Хороший, отзывчивый, правильный такой парень. Всего 24 года исполнилось, остались жена и маленькая дочка, очень жалко семью. Бывшего ГАИшника я лично не знал, но есть общие знакомые. Говорят, что он не раз бегал с пистолетом, стрелял у себя дома и во дворе", - рассказал в комментарии журналистам местный житель Николай.

Мужчина также добавил, что соседи пытались найти управу на него и вызывали полицейских, но те не реагировали на переделанный пистолет.

"Соседи жаловались в полицию, но те приезжали и уезжали, говоря, что пистолет ненастоящий. Хотя знали, что имеют дело с психом, и должны были проверить оружие. А может, прикрывали своего", - добавил он в общении с журналистами.

По информации инсайдеров, 42-летнего стрелка после убийства Владислава Кравченко отправили в Днепропетровскую областную психиатрическу больницу, где он ранее состоял на учете.

Ранее мы рассказывали о расстреле 24-летнего парня в Новомосковске, который хотел защитить прохожих.

Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм 24-летний Владислав скончался в больнице.

Позже в соцсетях начали всплывать скандальные подробности трагедии. Выяснилось, что 24-летнего Влада могли спасти, но ни одна скорая не остановилась.

"2 скорые не остановились, сказали у них вызов, а Влад истекал кровью. Потом врачи сказали в Новике, что нет лекарств, поехали в Днепр и там не было, поехали в Запорожье и там тоже,в итоге у Влада остановилось сердце..", - написала пользователь с никнеймом "Мамка Снайпера" и добавила, что стрелок - бывший полицейский, который не впервые донимает прохожих на улице с пистолетом.

Напомним, тело депутата нашли под окнами многоэтажки: "могли помочь уйти...", роковые подробности.

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