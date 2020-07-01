Місцеві мешканці не хочуть, щоб військова техніка проїжджала по вулицях міста

Про повстання місцевих жителів у своєму Facebook розповів користувач Олександр Ядаменко, передає Politeka.net.

Інцидент стався вчора, 30 червня, в Шепетівці (Хмельницька область), де розташований військовий полігон.

Так, мешканці населеного пункту перекрили дорогу, щоб БМП не могли проїхати вулицями міста.

За словами Ядаменка, у місті також розташований ДП "Шепетівський ремонтний завод", на якому ремонтують військову техніку. Звідти її відправляють на передову, але спершу вона проходить перевірку на місцевому полігоні.

Раніше шлях з заводу на полігон лежав через територію м'ясокомбінату, але власник підприємства заборонила їм проїзд. Тому військові змушені гнати техніку через вулиці міста, що не сподобалося місцевим жителям. У підсумку, вони перекрили дорогу легковим автомобілем.

"2014 повернувся, просто немає слів. У Шепетівці дорогу військової БМП перекрили легковим автомобілем: жоден танк не пропускають. Жителі вулиць Промислової та Гранітної заявляють, що жодної військової машини більше за своїм вулицях не пустять. Люди заявляють, що військова техніка створює їм дискомфорт: викликає нервове напруження, а також псує дорожнє покриття", – повідомив деталі Олександр Ядаменко.

Він також додав, що на місце прибула поліція, яка підтвердила, що військові можуть проїхати на техніці вулицями міста. Однак, місцеві жителі проігнорували цю інформацію і залишили на дорозі автомобіль.

"Немає слів", "Треба було пускати машину з водометом", "Не хочуть годувати свою армію - буде годувати чужу", "А що, танк легковика не переїде?", "Скинути на узбіччя і вперед", "Як це пояснити? В голові не вкладається. Люди, танки ж на війну їдуть!", "А російські танки вони також будуть зупиняти?", "Повторюється...", - відреагували користувачі в коментарях на "повстання".

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