Местные жители не хотят, чтобы военная техника проезжала по улицам города

О восстании местных жителей в своем Facebook рассказал пользователь Александр Ядаменко, передает Politeka.net.

Инцидент произошел вчера, 30 июня, в Шепетовке (Хмельницкая область), где расположен военный полигон.

Так, жители населенного пункта перекрыли дорогу, чтобы БМП не могли проехать по улицам города.

По словам Ядаменко, в городе также расположен ГП "Шепетовский ремонтный завод", на котором ремонтируют военную технику. Оттуда ее отправляют на передовую, но сперва она проходит проверку на местном полигоне.

Раньше путь с завода на полигон лежал через территорию мясокомбината, но владелец предприятия запретила им проезд. Поэтому военные вынуждены гнать технику через улицы города, что не понравилось местным жителям. В итоге, они перекрыли дорогу легковым автомобилем.

"2014 вернулся, просто нет слов. В Шепетовке дорогу военной БМП перекрыли легковым автомобилем: ни один танк не пропускают. Жители улиц Промышленной и Гранитной заявляют, что ни одной военной машины больше по своим улицам не пустят. Люди заявляют, что военная техника создает им дискомфорт: вызывает нервное напряжение, а также портит дорожное покрытие", – сообщил детали Александр Ядаменко.

Он также добавил, что на месте прибыла полиция, которая подтвердила, что военные могут проехать на технике по улицам города. Однако, местные жители проигнорировали эту информацию и оставили на дороге автомобиль.

"Нет слов", "Нужно было пускать машину с водометом", "Не хотят кормить свою армию - будут кормить чужую", "А что, танк легковушку не переедет?", "Скинуть на обочину и вперед", "Как это объяснить? В голове не укладывается. Люди, танки же на войну едут!", "А русские танки они также будут останавливать?", "Повторяется...", - отреагировали пользователи в комментариях на "восстание".

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