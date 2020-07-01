ЗСУ збільшують боєготовність на півдні України через ймовірний напад Росії

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв, передає Politeka.net.

Останнім часом активно обговорюють активізацію російських військ у південному регіоні, зокрема - військові навчання "Кавказ". Цілком імовірно, що Росія стягує великі сили до Чорного моря, щоб завдати нового удару.

Сергій Наєв стверджує, що поки українська розвідка нічого не знає про активні дії окупантів в Криму. У той же час, командування ОС ЗСУ докладає багато зусиль для видобутку оперативних даних.

"Інформації про активізацію сил противника на південному напрямку, а саме з боку Криму, в командуванні Об'єднаних сил Збройних сил України немає. Але нами посилені всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація", – заявив командувач.

Крім того, українська сторона посилює бойову готовність у південному напрямку. Як зазначив Сергій Наєв, для цього військовослужбовці підготували план дій спільно з поліцією, Національної гвардії та СБУ.

"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час", - наголосив командувач. - "Тому вже виконали певну частину робіт по підвищенню бойових можливостей наших військ на цьому напрямку і продовжуємо цю роботу кожен день".

Нагадаємо, бойовики пішли в атаку в ООС: зав'язалися жорсткі бої, ВСУ вистояли.

Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.

Також Politeka писала, що ВСУ дали по зубах росіянам на фронті: «великі втрати», розкриті деталі успіху в ООС.