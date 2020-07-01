ВСУ увеличивают боеготовность на юге Украины из-за вероятного нападения России
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал командующий Объединенными силами Сергей Наев, передает Politeka.net.
В последнее время активно обсуждают активизацию российских войск в южном регионе, в частности - военные учения "Кавказ". Вполне вероятно, что Россия стягивает большие силы к Черному морю, чтобы нанести новый удар.
Сергей Наев утверждает, что пока украинские военнослужащие ничего не знают об активных действиях оккупантов на территории Крыма. В то же время, командование ОС ВСУ прилагает много усилий для добычи оперативных данных.
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"Нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", – заявил командующий.
Кроме того, украинская сторона усиливает боевую готовность в южном направлении. Как отметил Сергей Наев, для этого военнослужащие подготовили план действий совместно с полицией, Национальной гвардией и СБУ.
"Мы понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - подчеркнул командующий. - "Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день".
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