Навала медуз в річці Дніпро спантеличило українців

Незвичайних мешканців води помітили зокрема близько залізної станції в Канкриновці поряд із Запоріжжям.

Багатьох поява медуз у Дніпрі стривожила. Тему активно обговорюють у соціальних мережах і публікують кадри з медузами.

«Не жалять, вони дуже маленькі і в руках тануть!», «Жалять і дуже сильно. Можна навіть отримати опік. Це вже перевірено на своєму досвіді», «20 років вже плавають, а ви тільки зараз прокинулися. У лід вмерзали, коли ще зима була зі снігом та морозами», «Вони при спеці з'являються», «Не жалять», «Вчора бачив їх, маленькі... І вони миролюбні...», - пишуть в мережі.

"Коли жалять - впорскують вірус в тварину і людину" - жартують в мережі.

Тим часом зоолог Максим Гаврилюк зазначає, що це традиційне явище, адже за походженням Craspedacusta sowerbii є китайською прісноводною медузою, яка зараз поширена в прісних водоймах практично по всьому світу, пише Vgorode.

Наголошується, що більшу частину року люди не помічають цих тварин, адже вони мають вигляд маленького поліпа. І тільки влітку, для розмноження, з'являються медузи діаметром 2-2,5 сантиметрів.

Вид прісноводних медуз (Craspedacusta) вперше виявили в Лондоні в 1880 році в басейні ботанічного саду. Офіційно зареєстровані такі медузи і в Україні. Вони досягають лише від 2 до 4 сантиметрів у діаметрі, мають жалкі клітини, які для людей не представляють ніякої небезпеки, адже краспедакуста харчується планктоном. Тому у городян немає ніяких підстав, щоб боятися їх.

Нагадаємо, нова напасть обрушилася на Україну: "З води виходять з опіками", попередження медиків.

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