У Житомирі біля будинку колишнього народного депутата України Борислава Розенблата в Житомирі вибухнула граната.

Як передає Politeka.net, про це виданню "Обозреватель" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Вибух стався в ніч на 17 липня. У поліцію про інцидент повідомив охоронець, який працює у будинку, де живе Борислав Розенблат. Поки невідомо, де під час події перебував сам екс-нардеп, інформації про потерпілих теж не надходило. Поліцейські почали досудову перевірку за фактом події.

Раніше шестеро дітей постраждали в результаті вибуху в Дніпропетровській області, вони грали з невідомим предметом на дитячому майданчику в центрі села Пашена Балка Дніпровського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, група дітей віком від 6 до 15 років знайшла бойову гранату, яка випадково вибухнула. Шестеро з них постраждали і потрапили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, деякі втратили пальців. Двоє маленьких пацієнтів надійшли в дуже важкому стані, за їх життя борються лікарі.

Подробиці події з'ясовуються. На місці працювали місцеві спецслужби, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

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