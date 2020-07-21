З'явилися нові подробиці захоплення автобуса з людьми у Луцьку

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що на моторошну НП вже відреагував глава держави Володимир Зеленський.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, в місцеву поліцію зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Були чутні постріли, автобус пошкоджений. Зараз введено поліцейську операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв. Тримаю хід подій під особистим контролем", - написав президент у своєму Facebook.

За інформацією силовиків, терористом виявився Максим Плохий, який сам зателефонував у поліцію.

На місце НП прибувають додаткові патрулі силовиків і військові. Правоохоронці намагаються вийти на зв'язок з терористом: він періодично знімає трубку, але жодних конкретних вимог не висуває, а говорить лише загальні фрази про боротьбу з системою, анархії і тому подібне.

Крім цього, Максим Плохий опублікував в мережі список вимог. Він хоче, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони - "терористи в законі".

Він заявив, що Петро Порошенко і Зеленський повинні зробити наступне: екс-президент публікує відеозвернення з текстом "я - терорист в законі", а нинішній голова - викладає звернення з текстом: "фільм Земляни 2005 рік, дивитися всім".

"Правда з вуст 24-х врятує життя сотень", - написав терорист і попередив, що в Луцьку нібито закладена ще одна вибухівка в людному місці.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька.

Начальник Нацполиции у Волинській області Юрій Крошко розповів, що зловмисник подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

За словами Крошко, людина таким чином протестує проти системи. Свої вимоги він нібито опублікував у твіттері, зараз поліцейські моніторять його сторінку. Також намагалися до нього подзвонити.

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