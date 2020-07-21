"Луцький терорист" запевняє, що в місті захована ще одна вибухівка

Про це пише Politeka.net.

За інформацією ЗМІ, Максим Плохий стверджує, що в Луцьку захована ще одна вибухівка, яку він загрожує дистанційно підірвати.

Терорист вже двічі відкривав вогонь з автобуса по силовиках і на переговори з правоохоронцями більше не йде.

Як стверджує Telegram-канал "Спостерігач", одна із заручниць встигла зателефонувати своїй подрузі і розповісти деталі події.

"Вона зателефонувала мені в 9:36 і попросила, щоб я подзвонила на будь-який телеканал, тому що вона в автобусі в заручниках, і автобус замінований", - розповіла мешканка Луцька Ангеліна.

За словами Ангеліни, її подруга не просила зв'язатися з силовиками, які, ймовірно, вже були на місці події.

"Почала плакати, а потім телефон вимкнувся, наша бесіда тривала всього 33 секунди. Зараз з нею зв'язку немає, більше ніякої інформації у мене немає", - додала вона у спілкуванні з журналістами.

За інформацією СБУ, в автобусі в заручниках знаходяться приблизно 10 осіб. Даних про постраждалих поки не надходило.

Також є інформація про те, що терорист Максим Поганий раніше перебував на психіатричному лікуванні.

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Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко розповів, що зловмисник подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

Терорист Максим Плохий також висунув вимоги до топ-політиків України. Силовики намагаються вийти на зв'язок з ним: він періодично знімає трубку, але жодних конкретних вимог не висуває, а говорить лише загальні фрази про боротьбу з системою, анархії і тому подібне.

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