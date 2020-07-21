На місці захоплення автобуса із заручниками в центрі Луцька прогриміли вибухи

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що поруч із захопленим терористом автобусом прогриміли три вибухи. За непідтвердженими даними сам зловмисник викинув з автобуса вибухові пакети. Поліція припускає, що таким чином він міг перевіряти периметр навколо автобуса.

Очевидці стверджують, що бачили у повітрі спалахи без диму. Можливо, це були якісь світлошумові гранати. Також з місця захоплення заручників періодично лунають постріли.

На щастя, в результаті вибухів ніхто, в тому числі і заручники, не постраждав.

У свою чергу, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув терорист. У зв'язку з НП центр Луцька залишається перекритим.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

Пізніше з'ясувалося справжнє ім'я терориста: Кривош Максим Степанович. Він уродженець Росії, однак має громадянство України.

Терорист опублікував в мережі список вимог. Він хоче, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони - "терористи в законі".

Нагадаємо, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином: "Якщо не буде каналізації невдоволення...".

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