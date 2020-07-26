Сина політв'язня Руслана Сулейманова, трирічного Мусу, виявили занадто пізно

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МНС Криму, дитину, яка зникла два дні тому в Сімферопольському районі близько п'ятої годин вечора, знайшли мертвою.

За інформацією замглави МЗС України Еміне Джапарової, малюк грався у пісочниці, неподалік були інші діти. Це все сталося в дуже тихому районі, де практично не їздили машини. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Без нагляду дорослих залишався десь 10-15 хв, адже його маму покликала хвора свекруха. Коли жінка вийшла, дитини вже не було. Кілька годин шукали самостійно, потім почали бити на сполох. З усіх куточків Криму з'їхалися тисячі небайдужих».

Про зникнення дитини і повідомили його батькові, громадському журналісту.

«26 березня 2019 року російські силовики затримали його на адмінмежі у пункті «Каланчак». Тримали сім годин і зіпсували український паспорт. Вже на наступний день заарештували. Його звинувачують у «тероризмі». Йому загрожує до 20 років. Зараз його тримали місяць у психіатричній лікарні. Минулого тижня знову перевели в СІЗО Сімферополя», – повідомила Джапарова деталі затримання Руслана Сулейманова.

Що стало причиною смерті хлопчика, поки не повідомляється. У МНС Криму підкреслили, що «ведуться слідчі дії».

Раніше ми розповідали, що в листопаді шестеро кримських татар отримали терміни від семи до дев'ятнадцяти років за звинуваченням у членстві в Хізб-ут-Тахрір. Важливо відзначити, що ніхто з них не практикував насильства і не закликав до нього, тобто всі вони є політв'язнями. І хоча організація заборонена в багатьох європейських країнах, саме членство в ній у цивілізованому світі злочином не є.

Нагадаємо, окупанти влаштували тортури затриманому в Криму.

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