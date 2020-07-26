На території Донбасу в результаті дій бойовиків спалахнула масштабна пожежа, пожежники роблять все можливе

Про це повідомляє «Новинарня».

Так, в селищі Зайцеве спалахнув масштабні пожежа після того, як з боку бойовиків прилетіли кілька снарядів.

«Після двох обстрілу бойовиків спалахнуло полі, а потім вогонь перекинувся на будинки», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що з-за спекотної погоди вогонь дуже швидко поширився по трав'яній підстилці. Згідно з попередньою інформацією, вогонь охопив 15 дворів мирних жителів Зайцеве.

До гасіння пожежі залучили бійців ЗСУ та працівників ДСНС області.

До цього ми розповідали, що в Дніпропетровській області згоріло 45 гектарів пшеничного поля.

Так, в Межевскому районі Дніпропетровської області чоловік спалював біля пшеничного поля стерню, і в результаті спалив 45 гектарів пшениці.

Надзвичайна подія сталася біля села Володимирівка. Директор місцевого агрогосподарства повідомив в Службу порятунку про те, що там горить пшеничне поле.

Рятувальники, які приїхали на місце пригоди, виявили, що горить пшеничне поле загальною площею 170 гектарів. Після ліквідації пожежі з'ясувалося, що вогонь знищив 45 гектарів пшениці.

Нагадаємо, потужна пожежа розгорілася в багатоповерхівці в Києві, знайдено тіло жінки: кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що пожежа знищила дах будинку в центрі Одеси: наслідки показали з висоти.

Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео ПП.