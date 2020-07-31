Також керівництво ООС інформує, що з моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув, і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів.

При цьому користувачі соцмережі висловлюють сумніви щодо того, що втрати України на Донбасі під час перемир'я були небойовими.

"Скажіть правду! Що сталося з солдатом?", "Та хто скаже правду? Це коли народ б'є тривогу.. То тоді взнаем щось правдоподібне", "Хочеться вірити, але якось поки не складається...", "Ви самі писали, що 27.07 двоє бійців було поранено, 28 один з них помер. Це не внаслідок поранення? А що ж таке сталося? Чому ви брешете?" - пишуть в коментарях.