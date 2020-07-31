Україна знову понесла втрати на Донбасі - помер боєць ЗСУ Володимир Перекрестов
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення прессцентру штабу ООС.
За даними штабу, це була небойова втрата, і військовий помер через захворюваня.
"Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає. Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - йдеться в повідомленні штабу ООС.
Також керівництво ООС інформує, що з моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув, і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів.
При цьому користувачі соцмережі висловлюють сумніви щодо того, що втрати України на Донбасі під час перемир'я були небойовими.
"Скажіть правду! Що сталося з солдатом?", "Та хто скаже правду? Це коли народ б'є тривогу.. То тоді взнаем щось правдоподібне", "Хочеться вірити, але якось поки не складається...", "Ви самі писали, що 27.07 двоє бійців було поранено, 28 один з них помер. Це не внаслідок поранення? А що ж таке сталося? Чому ви брешете?" - пишуть в коментарях.
За даними штабу ООС, протягом минулої доби, 30 липня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового бойовики застосували стрілецьку зброю, а неподалік від Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснили ще й постріл з підствольного гранатомету.
"Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні штабу.
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