У місті вже з'явилися бігборди з обличчям Штепи

Скандальна Неля Штепа, колишня міська голова Слов'янська, яка в 2014 році агітувала за "руську весну" на Донбасі, знову намагається повернутись в українську політику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Хроніки Рідіка".

Так, з'явилось фото бігборда, розміщеного у Слов'янську, з передвиборчою агітацією Нелі Штепи.

"Слов'янськ за мир і розвиток", - йдеться на бігборді з обличчям Штепи.

На початку серпня стало відомо, що Неля Штепа оголосила про своє рішення об'єднатися з "Опозиційним блоком". За її словами, політрада "Партії миру і розвитку" висунула її кандидатуру в якості претендента на посаду мера Слов'янська.

Як відомо, на початку російської агресії на Донбасі і під час захоплення проросійськими сепаратистами та російськими диверсантами державних установ Слов'янська 12 квітня 2014 року Неля Штепа фактично підтримала захоплення державних будівель бойовиками.

"Це не якісь приїжджі із Західної України, це наші, донецькі хлопці", - переконувала тоді вона присутніх жителів міста біля захопленого міськвідділу міліції.

Згодом Донецьке обласне управління СБУ відкрило кримінальне провадження проти Нелі Штепи за сепаратизм, а 11 липня 2014 року її затримали, 13 липня - заарештували. Довгий час вона перебувала у в'язниці, а в 2017 році її відпустили під домашній арешт. В 2018 році термін домашнього арешту підійшов до кінця. З тих пір розгляд справи посібниці сепаратистів постійно переносяться.

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