Скандальная Неля Штепа, бывшая городская глава Славянска, которая в 2014 году агитировала за "русскую весну" на Донбассе, снова пытается вернуться в украинскую политику
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Хроники Ридика".
Так, появилось фото бигборда, размещенного в Славянске, с предвыборной агитацией Нели Штепы.
"Славянск за мир и развитие", - говорится на бигборде с лицом Штепы.
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В начале августа стало известно, что Неля Штепа объявила о своем решении объединиться с "Оппозиционным блоком". По ее словам, политсовет "Партии мира и развития" выдвинул ее кандидатуру в качестве претендента на пост мэра Славянска.
Как известно, в начале российской агрессии на Донбассе и во время захвата пророссийскими сепаратистами и российскими диверсантами государственных учреждений Славянска 12 апреля 2014 года Неля Штепа фактически поддержала захват государственных зданий боевиками.
"Это не какие-то приезжие из Западной Украины, это наши, донецкие ребята", - убеждала тогда она присутствующих жителей города возле захваченного горотдела милиции.
Впоследствии Донецкое областное управление СБУ открыло уголовное производство против Нели Штепы за сепаратизм, а 11 июля 2014 года ее задержали, 13 июля - арестовали. Долгое время она находилась в тюрьме, а в 2017 году ее отпустили под домашний арест. В 2018 году срок домашнего ареста подошел к концу. С тех пор рассмотрение дела пособницы сепаратистов постоянно переносятся.
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