Поки в Києві подумують про нове роз'єднання військ на Донбас, окупанти не сплять

Блогер Vitauskas опублікував у соціальних мережах відео, на якому чітко видно, як російські найманці облаштовують нові позиції на місці залишених раніше українськими військами.

"Окупанти на Донбасі використовують режим тиші, облаштовуючи нові позиції і риють окопи біля Золотого-5 у бік позицій ЗСУ. Вірити в мир з фашистською федерацією може тільки наївний дурень. У плани обнуленого Гітлера мир не входить", - йдеться в підписі.

Перемирие, говорите? Оккупанты на Донбассе используют режим тишины обустраивая новые позиции и роют окопы возле Золотого-5 в сторону позиций ВСУ.



Верить в мир с фашистской федерацией может только наивный глупец. В планы обнуленного Гитлера мир не входит.https://t.co/VCbqtNKsFj pic.twitter.com/PA11aZrEgc — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 14, 2020

Тим часом в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у результаті відхилення від маршруту прямування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення.

За його життя борються в Дніпрі в лікарні ім. Мечникова. За словами головного лікаря медичного закладу Сергія Риженка, потерпілому 37 років. Старший солдат родом з Миколаєва.

"Протитанкова міна рознесла автомобіль на шматки. Один боєць загинув на місці. Олександр з важкими пораненнями бортом доставлений в Мечникова на апараті ШВЛ", – розповів доктор, додавши, що у воїна відкрита черепно-мозкова травма, а десятки осколків прошили тіло. Один з осколків пошкодив праве око. Також є безліч осколків в голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, в кінцівках. Діагностовано переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя і правої руки.

Лікарям вдалося врятувати праве око бійця, попереду – довге лікування. Але медики вірять, що солдат впорається.

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