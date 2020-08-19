Колишній бойовик "ЛНР", який добровільно здався Збройним силам України, розповів про те, як його готували до ведення бойових дій на Донбасі

Як передає Politeka, відео "сповіді" снайпера "ЛНР" українським військовим опублікував в соцмережі блогер та офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

Чоловік розповів, що його звати Ігор Петренко, він проживає в окупованому Луганську. Снайпер російсько-окупаційних військ 2 АК нещодавно перетнув лінію розмежування і здався підрозділам ЗС України. Він розповів про вогневу підготовку в Ростові-на-Дону, про російських кураторів н Донбасі, російське командування та інше.

До лав бойовиків чоловік приєднався у червні 2014 року. Бойову підготовку, за словами луганчанина, вони проходили під Ростовом з використанням російської зброї.

Прибувши на Донбас, жителя Луганська залучали до перевірки паспортів, облаштування бліндажів і т.д., а потім хотіли відправити в заградзагін, де було наказано розстрілювати бойовиків, які захочуть йти здаватись або тікати додому.

Він розповів, що не захотів брати в цьому участь та разом з товаришем вирішив здатись ЗСУ. Сам чоловік пішов на Золоте, а товариш - північніше. Однак товариша бойовика застрелив снайпер заградзагону "ЛНР".

Він також розповів, що зараз складно сказати, скільки на Донбасі російських військових, тому що отримати паспорт громадянина РФ можна всього за 300 рублів. За участь у бойових діях на боці терористів луганчанину платили 15 тис. рублів у місяць.

Також замполіти по суботах проводили пропогандистську роботу з бойовиками - збирали їх в їдальнях і показували фільми про німецьких загарбників, які знущаються над дітьми. При цьому проводилася паралель із ЗСУ - мовляв, "не потрібно, щоб таке повторювалося".

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