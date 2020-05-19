Один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году Игорь Гиркин заявил, что переоценил ум Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, он рассказал подробности захвата Крыма Россией в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лидер боевиков утверждает, что Крым, соединенный с Россией сухопутным путем, является "бриллиантом в короне Российской империи". Однако Гиркин не ожидал, что Владимир Путинин объявит полуостров частью РФ и рассчитывал на новой самопровозглашенной республики.

"Я тогда предполагал, что Крым станет очередным Приднестровьем. Но когда Аксенов вернулся из Москвы и сообщил, что референдум проводим сразу о воссоединении с Россией, я был поражен до глубины души. У меня в голове крутились мысли, что это полностью Рубикон, который нельзя перейти дважды, то есть нельзя вернуться", - рассказал Гиркин.

Он отметил, что считал российского президента умным политиком, но на деле тот оказался очень недальновидным. Как отметил Гиркин, Путин не предусмотрел международные санкции, которые последовали за дерзкой аннексией Крыма:

"Я понимал, что это шаг, который полностью перечеркнет все договоренности – в том числе кулуарные, неформальные – с США и Европой. И что этот шаг Путину не простят. Я думал на тот момент, что Путин это понимает. Но я слишком переоценил его в данном случае интеллектуальные способности".

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