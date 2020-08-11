Бойцы ВСУ рассказали, что оккупанты используют перемирие на Донбассе для усиления позиций

Кроме того, они добавили в интервью "5 каналу", что с передовой на Попаснянском направлении в Луганской области, строительные материалы и боеприпасы теперь возят, не скрываясь.

Бойцы уточнили, что с начала режима тишины на Донбассе террористы "Л/ДНР" усиливаются и обустраивают свои позиции.

"Они даже не ночью уже передвигаются, а днем. Видно, что грузовой автотранспорт, подвозит лес, камни. Они роются вперед, а не назад, плюс укрепление делают. За это время они укрепятся и закопаются, что их не достанем потом нормально", – отметил военнослужащий ВСУ Виталий.

По словам другого военного Владислава, было спокойнее, когда оккупанты стреляли, чем когда они молчат.

"Когда молчат, то не знаешь, чего от них ожидать. Когда они стреляют, то по звуку определяешь, где они находятся", – объяснил он.

Старший наблюдательной группы Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Роман не верит, что перемирие продлится долго.

"Это же враг! С ним невозможно договориться! Никто не знает, какие у них планы", – добавил он.

Также ранее сообщалось, что стало известно, сколько боевиков добровольно сдались СБУ с начала боевых действий на Донбассе. Программа "Тебя ждут дома" была введена в августе 2015 года. Воспользовавшись ей, боевики ОРДЛО могли сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности.

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