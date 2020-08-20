У Рівному бригада "швидкої" залишила померлу жінку в під'їзді і поїхала

Про це передає Politeka з посиланням на відеосюжет, опублікований у Facebook телеканалом "Рівне-1".

Повідомляється, що 71-річній жінці стало погано, їй викликали швидку, пенсіонерку госпіталізували, проте вона померла в кареті "швидкої" по дорозі в лікарню.

У померлої медики виявили певні симптоми коронавірусу, тому вони вирішили не ризикувати здоров'ям і не везти тіло померлої в морг.

Бабусю винесли з автомобіля, поклали на сходовому майданчику в під'їзді, де вона і пролежала п'ять годин.

Родичі, не дочекавшись приїзду іншої бригади, занесли тіло пенсіонерки в квартиру. На даний момент син покійної звернувся до юристів, щоб ті допомогли йому покарати винних у цьому неподобстві.

Politeka писала, що в Нікополі Дніпропетровської області недоношеній дитині не змогли надати своєчасну медичну допомогу. Швидка з області змогла прибути на місце лише в обід наступного дня, і вже через добу дівчинка померла.

Відомо, що дівчинка народилася 31 липня о 22.20, і їй відразу надали термінову медичну допомогу. Дитина з'явилася на світ передчасно - на 29-му тижні. В кінці вагітності у матері дитини сталася кровотеча, через що лікарі прийняли рішення зробити кесарів розтин. При народженні дитина важила всього 1200 г і мала зріст 36 см.пологи пройшли нормально, але вночі того ж дня лікарі озвучили невтішний прогноз: у дитини практично немає шансів дожити до ранку, тому що легені не розкрилися.

У лікарні Львова пацієнта залишили лежати на підлозі коридору. Відповідні кадри опублікував Володимир Капускін в соцмережах.

"У районній лікарні. Спочатку він був на носилках, забрали носилки і поклали на підлогу. Народ, дивіться, як вони лікують", - повідомив автор відео. На опублікованих кадрах видно, що чоловік лежить просто на підлозі в коридорі медустанови.

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