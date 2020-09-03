Медики, які стоять на передовій у боротьбі з китайським вірусом, самі часто опиняються на лікарняних ліжках, скошені заморською заразою

Найбільша кількість медиків, які заразилися COVID-19, зафіксована у Львівській області. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням інформацію Фонду соціального страхування України в соціальній мережі Фейсбук.

З початку пандемії вірус по всій Україні скосив 8784 медиків, у яких клінічно підтверджений діагноз. Найвищий показник захворюваності – на Львівщині, де діагностовано 1518 випадків коронавірусу серед медичних працівників. Це становить 17,3% від усіх випадків захворювання медиків на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов'язків.

Що стосується інших регіонів, то в Києві захворіли 808 лікарів і молодшого медичного персоналу, в Рівненській області – 804, в Закарпатській – 653 людини.

Станом на 3 вересня 2020 року в Україні налічувалося 128228 тих, хто заразився, з них померлих — 2710. Одужали 59676 українців. За добу зафіксовано 2430 нових випадків зараження.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про спалахи китайської інфекції після відпочинку на курортах в Одеській області.

"Я розумію, що людина на курорті прагне розслабитися і відпочити, але давайте не будемо забувати, що вірус ніколи не відпочиває. Як тільки люди почали відвідувати місця масових скупчень, COVID - 19 відразу відреагував. Ми це побачили по конкретних цифрах рівня захворюваності", - підкреслив він.

Нагадаємо, Кличко налякав киян "інфекційним вибухом".

Як повідомляла Politeka, китайський вірус зібрав новий "урожай" із жертв .

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