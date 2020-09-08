Колишній ватажок бойовиків незаконної " ДНР " Олександр Бородай поскаржився на великі втрати серед терористів

Ряди окупантів стрімко рідшають навіть поза бойових дій, про це їх колишній лідер розповів в ефірі одного з російських телеканалів, передає "Обозреватель".

Наприкінці липня на Донбасі оголосили перемир'я. За словами Олександра Бородая, який називав себе "прем'єр-міністром" самопроголошеної "республіки", навіть після цього бойовики гинуть і несуть небойові втрати. Нещодавно так звана "ДНР" позбулася двох бійців.

"Є і загиблі, на жаль, з нашого боку. У тому числі за час Цього перемир'я загинуло двоє членів "Союзу добровольців Донбасу" на передовій", – зізнався окупант.

Раніше Олександр Бородай похвалявся, ніби може "взяти Київ"з "добровольцями". Екс-ватажок терористів свого часу заявив, що йому мало перетягнути Донбас до складу РФ, а мріє він провести бойовиків по українській столиці. В ефірі одного з інтерв'ю окупант заявив наступне:

"Я мрію про те, щоб не тільки Донбас став частиною Російської Федерації, а про те, щоб... я хочу увійти разом з колонами наших добровольців, неважливо, на чолі чи не на чолі, просто разом з колоною наших добровольців увійти до Києва і пройтися Хрещатиком».

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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