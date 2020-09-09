Київ готує Кремлю сюрприз у відповідь на навчання "Кавказ-2020" ЗС РФ, які відбудуться на кордонах України з анексованим Кримом

Армія Росії запланувала провокацію та масштабні військові навчання в Криму, які пройдуть з 21 по 26 вересня. Україна відповість армії Росії своїми масштабними навчаннями під назвою "Об'єднані зусилля-2020", які почнуться у вересні.

Про це розповів відомий український блогер, військовий Олексій Арестович у своєму Телеграм-каналі.

"Активна фаза пройде практично одночасно з російськими - в останній декаді вересня", - оголосив Арестович.

За його даними, в навчаннях візьмуть участь крім українських військових ще й військові країн НАТО.

"Може бути ще раз стратегічні бомбардувальники прилетять, відпрацьовувати удари по Кримських базах ЗС РФ, хто знає? На російських профільних форумах вже засвербіло. Сильно. Це вам не 2014-й, зайчики. Чи то ще буде", - написав блогер.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, де Російська Федерація може почати нову військову агресію по відношенню до України. Про це розповів журналіст Андрій Клименко.

За його словами, Кремль може почати війну проти України і розгорнути військові дії в акваторії Чорного моря вже в кінці вересня - в жовтні. Більш того, експерти оцінюють ймовірність початку нової війни під 80% за умови збігу цілого ряду факторів.

Нагадаємо, що українські військові готують потужну відповідь на російський "Кавказ-2020".

Також Politeka писала, що у РФ вирішили "забрати" собі майже мільйон українців.