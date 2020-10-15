В аптеках окупованого Луганська не вистачає ліків

Жителі "ЛНР" в соцмережах масово скаржаться на черги в аптеки, а окупаційна влада закликає не панікувати і не запасатися ліками, передає "Радіо Свобода".

Як стверджують жителі ОРДЛО, черги за препаратами нагадує їм часи СРСР, коли люди годинами, а то й дня чекали дефіцитних продуктів.

Люди пишуть, що необхідні препарати продають "з-під поли" за завищеними цінами.

"Звичайно, можна купувати аналоги, яких, до речі, також не знайти. Але, у моєї дитини алергічна реакція на деякі аналоги. Ось і виявляється, вилікується / виживе той, хто купив першим?", передає видання слова луганчанки Катерини.

Якщо і вдається отримати бажаний препарат, то тільки за високою ціною.

"Ціни на все зросли, а зарплата все так же на місці. Так що лікування теж не для всіх", - скаржаться місцеві жителі.

Раніше ми повідомляли, що жителі ОРДО поскаржилися на життя при окупаційній владі.

Люди скаржаться на зарплати, які або не виплачують, або зменшують до грабіжницьких Сум.

"Злидні кругом, безнадія, і хто тепер буде запевняти, що Україна нас "вбивала"? Ситуація сьогодні вже точно не на користь "ДНР", - наводять ЗМІ слова жителів"ДНР".

Найбільш плачевна ситуація зараз у шахтарів і працівників освіти.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.







