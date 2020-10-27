В одній з міських маршруток Слов'янська в Донецькій області стався скандал

Зокрема, жінці влаштували цькування тільки за те, що вона українською мовою зробила зауваження одному з пасажирів за неправильне носіння маски.

Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі donetchanyn(щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

"Тут же вата проявила себе і напала на українську мову, називаючи її "телячою мовою". Здається, вони сумують за часами "Руцького світу". Було б непогано цим же автобусом відправити їх в один кінець рейсом на "динири" – обурився автор поста

На кадрах видно, як дві особливо агресивні жінки вступають у перепалку з україномовною пасажиркою.

"Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. "Громадська діячка"! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! Шо я, бл*, кажу, да!" - вигукнула одна з них.

На це жертва нападок спокійно відповіла українською мовою, що живе в місті Слов'янську і навіть народилася там.

"В Славянске?! Так давай балакай по-славянски. "Громадська діячка" тут стоит! Заколебали такие "діячки"! Оно и видно, шо ты "в Слов'янську народилася". У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь!" - продовжила кричати на всю маршрутку українофобка.

Україномовна пасажирка припинила перепалку, зазначивши, що та поводиться ненормально. Перед виходом з транспорту розлючена жінка вигукнула: "Со своими мовами уже заколебали, уже не знаешь, на каком языке говорить!"

Однак на цьому конфлікт не вичерпався. Адже до жінки, яка знімала те, що відбувається на відео, підскочив чоловік і почав з матами шарпати її за руки, намагаючись виштовхнути з маршрутки.

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