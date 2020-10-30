Столиця окупованого Криму ще мінімум рік буде відчувати перебої з водою й отримувати її по годинах

Про те, що Сімферополь зможе повернутися до нормального водопостачання "в найгіршому сценарії" через 14 місяців, заявив "глава" півострова Сергій Аксьонов. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на ЗМІ Криму.

Під час виступу на телебаченні представник окупаційної влади сказав, що зараз дефіцит води для міста становить близько 50 тисяч кубометрів на добу при споживанні в 160 тисяч.

Щоб закрити цей обсяг, потрібні опріснювальні установки, на будівництво яких і монтаж водоводу від них буде потрібно чимало часу.

"Якщо рішення буде ухвалено в середині листопада, то ми очікуємо, що наприкінці 2021 року в найгіршому варіанті, якщо зима буде без снігу, ні краплі опадів, повернутися до нормального життя", – пообіцяв він.

Установки збираються будувати в селищі Фрунзе Сакського району, яке найближче до Сімферополя.

Тим часом жителі міста придумали, як вирішити проблему з нестачею води і взялися самовільно врізатися в систему опалення, зливаючи воду з труб. Факти споживання технічної води з систем опалення виявили співробітники "Кримтеплокомуненерго".

Забір води з батарей призводить до перебоїв в подачі тепла і збільшення вартості опалення.

Щоб надалі припинити це явище, на підприємстві вирішили проводити перевірки квартир кримчан, щоб виявити самовільне підключення і незаконне використання мережної води.

Тим, хто попадеться за подібними заняттями, загрожують штрафи і зобов'язання ліквідації незаконної врізки в систему опалення.

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