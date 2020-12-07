Чоловік під час конфлікту з підлітками почав по них стріляти

Конфлікт стався в Миколаєві на майданчику для катання на скейтах. Чоловік не зміг стримати своїх емоцій і в якийсь момент дістав зброю, влаштувавши стрілянину по "живих мішенях".

Про це пише місцеве видання "Преступности.НЕТ" з посиланням на очевидців конфлікту (щоб подивитись відео доскрольте до кінця сторінки).

Все почалося з того, що підлітки зробили зауваження чоловікові, який сидів на одному з виступів, заважаючи їм кататися. Але він відмовився перейти на інше місце. У підсумку один з хлопців, здійснюючи маневр на скейті, ледь не зачепив чоловіка. Той встав і вдарив підлітка ногою, а хлопець завдав удару у відповіді.

Після цього чоловік підійшов до коляски, яка стояла поруч, дістав пістолет і почав стріляти у дітей. Він зробив 2 постріли, одним з яких потрапив хлопцеві під бік. Той був госпіталізований.

У поліції пізніше уточнили, що пістолет був травматичним, а куля не завдала потерпілому значної шкоди, тому він згодом відмовився від претензій.

43-річний правопорушник віддав правоохоронцям, які прибули на місце події, пістолет з патронами травматичної дії. Також він пред'явив дозвільні документи на право носіння та зберігання зброї.

За його словами, він використовував пістолет через те, що підліток нібито спробував його побити. У Миколаївській області, за фактом стрілянини біля спортивного комплексу "Надежда" відкрили кримінальне провадження.

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