На сільському кладовищі під Миколаєвом вандали розгромили близько сотні могил

Кричущий випадок стався в селі Прибузьке Вітовського району Миколаївської області. Правоохоронці регіону встановили особу вандала, яким виявився 22-річний місцевий житель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Таке могла зробити не людина, а звір.

Молодий чоловік вже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і відбував умовний термін покарання.



Вандал зізнався, що скоїв злочин після того, як випив велику кількість алкоголю, і через хуліганські спонукання. При цьому, щоб не подумали на нього він зруйнував навіть могили власних родичів.

Правоохоронці підозрюють, що у зловмисника ймовірно був спільник, який теж живе в селі Прибузьке. Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 297 КК України "наруга над могилою". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Також раніше повідомлялося, що на сільському кладовищі в Ізмаїльському районі чоловік осквернив дві могили заради металобрухту. Вандал розбив надгробну плиту, щоб дістати металеві балки.

Про злочин в поліцію повідомив родич похованих. Незабаром хуліган був затриманий. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

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