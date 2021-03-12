У Києві надійшло чергове повідомлення про мінування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Так, зазначається, що співробітники Служби безпеки України отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі суду.

Відомо, що мова йдже про Голосіївський райсуд.

"У Києві "замінували" Голосіївський районний суд. Як вдалося дізнатися "Вартовим Еспресо", на телефон довіри СБУ зателефонував анонім та повідомив про замінування Голосіївського районного суду, що знаходиться за адресою Полковника Потєхіна, 14а. На місце виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Вирішується питання про евакуацію працівників та відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, повідомлення про замінування тих чи інших об'єктів у столиці - не рідкість. При цьому досить часто дані повідомлення виявляються хибними, однак часом інформація про мінування підтверджується.

Зокрема, у середині грудня повідомлялось, що в Києві на проспекті Георгія Гонгадзе замінували автомобіль. На місце приїхали вибухотехніки, і інформація про замінування підтвердилась. На вулиці було перекрито кілька виїздів з дворів, люди не могли виїхати на роботу. Згодом вибухотехніки розмінували авто.

Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.

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