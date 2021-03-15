У Києві дві жінки напоїли чоловіка алкоголем з психотропною речовиною та вкрали його речі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, київські оперативники затримали дует жінок, які обпоїли киянина та забрали його речі.

За даними правоохоронців, під час знайомства зловмисниці запропонували чоловікові алкоголь, в який непомітно підсипали психотропну речовину. Коли потерпілий втратив свідомість, вони відібрали у нього особисті речі та втекли.

Подія сталася на проспекті Леся Курбаса. До правоохоронців звернувся чоловік та розповіВ, що у нього вкрали телефон, банківські картки та дві тисячі гривень. За його словами, напередодні він познайомився з двома жінками, з якими розпивав алкоголь, проте більше він нічого не пам’ятає.

Зловмисниць швидко розшукали та знайшли у них блістер з пігулками, ймовірно, психотропної дії, мобільний телефон заявника та грошові кошти з банківськими картками. Медичний препарат направили на експертизу.

Правопорушницями виявилися 25-річна уродженка Вінницької області та 49-річна громадянка іншої держави. Обидві затримані раніше судимі за аналогічні злочини.

Жінкам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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