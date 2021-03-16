У Києві чоловік прийшов на побачення до дівчини, а замість цього його зустріли двоє невідомих і намагалися вивезти за місто
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.
Так, столичні патрульні отримали від стурбованих громадян повідомлення про те, що невідомі чоловіки б'ють та намагаються заштовхнути молодого хлопця до автомобіля Toyota. У зв'язку з цим у Києві було введено план "Перехват".
"Не гаючи часу, інспектори прибули на місце та стали очевидцями цієї події. Патрульні швидко затримали нападників та викликали слідчо-оперативну групу Святошинського району", - йдеться в повідомленні.
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Потерпілий розповів, що він познайомився з дівчиною в соцмережі та домовився про зустріч. Однак на побачення замість неї прийшли двоє невідомих чоловіків, які погрожували та намагались вивезти його за місто.
Раніше повідомлялось, що у Києві знайомство в інтернеті ледь не закінчилось трагедією. Так, у столиці жінка познайомилася в інтернеті з чоловіком, якого запросила до себе додому, а той увірвався у квартиру з пістолетом та погрожував заявниці та її подрузі. Одна з жінок змогла вибігти з квартири та зателефонувала до поліції.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".