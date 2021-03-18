У Києві низку станцій метро терміново закрили на вхід і вихід

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у четвер, 18 березня, в українській столиці закрили одразу 7 станцій метро та пересадочні вузли через повідомлення про мінування.

Зокрема, закрито на вхід та вихід такі станції метро та пересадочні вузли:

"Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";

"Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площу Льва Толстого";

"Майдан Незалежності";

"Хрещатик";

"Академмістечко";

"Червоний хутір";

"Героїв Дніпра".

За даними КМДА, причиною закриття стало те, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві винесли вирок чоловіку, який заявив про мінування поштового відділення. Так, 4 роки за ґратами проведе "мінер" поштового відділення.

Зазначається, що до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного здійснення неправдивого повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259 КК України). Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовку вибуху у приміщенні одного із поштових відділень у Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.