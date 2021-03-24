У Києві на Троєщині продовжують зносити МАФи, однак не всі згодні так просто розпрощатись із власним майном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".

Так, повідомляється, що чоловік заліз на дах МАФу і облив себе бензином, збираючись влаштувати самоспалення. Такі події розгортаються за адресою Маяковського, 15.

"На Троєщині зараз гаряче. Там другий день комунальники зносять незаконні МАФи. Проте один чоловік заліз на МАФ, захищаючи своє майно, облив себе бензином і збирається себе підпалити", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що під МАФом зібралось безліч правоохоронців.

Також на відео з місця події можна почути, що люди скандують "Ганьба!".

Раніше повідомлялось, що у Києві влаштували стихійний ринок прямо у підземному переході. Так, на опублікованій світлині можна побачити, що у переході продають фрукти і овочі. При цьому торговців у переході стоїть чимало, що ускладнює можливість пересування для людей. Зазначається, що мова йде про перехід на Позняках, де до цього прибрали МАФи, однак результату це не дало.

Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві на пенсіонера напали у власній квартирі, фото: "заштовхав, душив і заклеїв рот скотчем".

Також повідомлялося, що киянку порізали ножем заради мобільного телефону: що відомо про нападника.