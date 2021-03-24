У Києві стався черговий казус із громадським транспортом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в українській столиці у маршрутки прямо під час руху відвалилося колесо.

Відомо, що аварія сталася на проспекті Науки, 58.

"Навіть маршрутки не витримують шаленого ритму карантину та наплив пасажирів, вони розпадаються на ходу. Кращому транспорту у столиці бути. Київ Проспект Науки, 58", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, на тлі посилення карантинних обмежень у столиці маршрутки мають право брати обмежену кількість пасажирів, через що люди годинами стоять на зупинках.

На опублікованому фото можна побачити, що маршрутка "загубила" ліве заднє колесо.

Раніше повідомлялось, що в Асоціації перевізників Києва і Київської області розповіли, що вже з суботи, 27 березня, киянам та гостям столиці доведеться платити 10 грн за проїзд в маршрутці. Причини - подорожчання бензину і падіння пасажиропотоку через локдаун. Втім, слід зазначити, що торкнеться подорожчання не всіх маршруток. Зокрема, приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники 10 гривень.

Нагадаємо, у Києві маршрутники масово проїжджають повз зупинки, люди не можуть виїхати годинами: що відбувається.

Раніше Politeka писала, що киянин перекрив собою шлях трамваю на знак протесту проти карантину: відео "акції".

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