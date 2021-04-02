У Києві все більше загострюється ситуація з лікарнями для хворих на коронавірус
Як передає Politeka, про це повідомив перший заступник київського міського голови Микола Поворозник на своїй сторінці у соцмережі.
Так, за його словами, інститут Національної академії медичних наук не зміг прийняти навіть десятьох пацієнтів, хоча це питання узгоджувалось раніше із закладом.
"Вісім місяців тому ми звернулися до НАМН допомогти у госпіталізації та лікуванні хворих на COVID-19. Вісім місяців у них було для того, щоб підготувати заклади та виділити місця для лікування хворих. Через вісім місяців отримуємо згоду на прийом 10 хворих. Десяти!" - обурився Поворозник.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Локдаун з 5 квітня: стало відомо, як роздобути спецперепустку для громадського транспорту
Розпатлана Джолі без краплі косметики здивувала реальною зовнішністю: "Ці пухкі губки..."
Пішла з життя відома радянська акторка-красуня, її пам'ятають мільйони: "причина смерті…"
Обірвалося життя відомого олігарха: перші подробиці трагедії
При цьому, за його словами, навіть цю кількість хворих у НАМН прийняти не змогли, і інших пацієнтів відвезли у комунальні заклади охорони здоров’я.
"Привозимо 10 пацієнтів в Інститут фтизіатрії. Чотирьох пацієнтів приймають на лікування. Шість чекають своєї черги у швидких біля закладу. Чекають, доки у швидких не закінчується кисень, і ми змушені оперативно перенаправити цих пацієнтів у комунальні заклади охорони здоров’я. Власне, це все, що вам потрібно знати про "спільні" зусилля з Національною академією медичних наук України", - написав він.
Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".
Як повідомляла Politeka, посилення карантину по всій Україні: як уникнути багатотисячного штрафу.
Також Politeka писала, що посилення карантину, українців попередили про драконівські штрафи в 17 тисяч гривень: "всі повинні...".