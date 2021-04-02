У Києві все більше загострюється ситуація з лікарнями для хворих на коронавірус

Як передає Politeka, про це повідомив перший заступник київського міського голови Микола Поворозник на своїй сторінці у соцмережі.

Так, за його словами, інститут Національної академії медичних наук не зміг прийняти навіть десятьох пацієнтів, хоча це питання узгоджувалось раніше із закладом.

"Вісім місяців тому ми звернулися до НАМН допомогти у госпіталізації та лікуванні хворих на COVID-19. Вісім місяців у них було для того, щоб підготувати заклади та виділити місця для лікування хворих. Через вісім місяців отримуємо згоду на прийом 10 хворих. Десяти!" - обурився Поворозник.

При цьому, за його словами, навіть цю кількість хворих у НАМН прийняти не змогли, і інших пацієнтів відвезли у комунальні заклади охорони здоров’я.

"Привозимо 10 пацієнтів в Інститут фтизіатрії. Чотирьох пацієнтів приймають на лікування. Шість чекають своєї черги у швидких біля закладу. Чекають, доки у швидких не закінчується кисень, і ми змушені оперативно перенаправити цих пацієнтів у комунальні заклади охорони здоров’я. Власне, це все, що вам потрібно знати про "спільні" зусилля з Національною академією медичних наук України", - написав він.

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