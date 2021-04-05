У Києві дівчина влаштувала "бізнес" на фейкових спецперепустках для користування громадським транспортом під час локдауну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, 18-річну киянку викрили на збуті спецквитків для громадського транспорту.



За даними прокуратури, 18-річна мешканка української столиці намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.



"Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила у соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фейкові перепустки дівчина продавала по 200 гривень.



За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.

Раніше повідомлялось, що на тлі обмеження роботи громадського транспорту на під'їзді до Києва і в самому місті утворилися багатокілометрові затори з приватних автомобілів.

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