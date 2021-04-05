У Києві дівчина влаштувала "бізнес" на фейкових спецперепустках для користування громадським транспортом під час локдауну
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Так, 18-річну киянку викрили на збуті спецквитків для громадського транспорту.
За даними прокуратури, 18-річна мешканка української столиці намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила у соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень м. Києва", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фейкові перепустки дівчина продавала по 200 гривень.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Зацілований півфіналіст "Холостячки" Рибак показав "покарання" від своєї дівчини: "Так з ними і треба"
Магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати: "Пік шторму..."
Дядю Жору, який переніс інсульт, наздогнало нове нещастя, з'явилися подробиці: "Просто в шоці..."
Українську землю засипає снігом посеред весни, кадри: рятувальники попереджають про небезпеку
Раніше повідомлялось, що на тлі обмеження роботи громадського транспорту на під'їзді до Києва і в самому місті утворилися багатокілометрові затори з приватних автомобілів.
Нагадаємо, українці отримають "імунітет" на роботі під час локдауну: хто отримуватиме до 30 тисяч всупереч карантину.
Як повідомляла Politeka, штрафи за порушення карантину "розорять" українців: кого жорстко покарають, "Мінімальна сума..."
Також Politeka писала, що опиниться під забороною з 5 квітня, "діятиме мінімум до..."