Правоохоронці взялися за пошуки трьох школярів Польського Дмитра 2009 р. н., Штикова Максима 2009 р. н. і Мостіпана Дмитра 2008 року народження.
Увечері 6 жовтня директор школи повідомив до поліції Кагарлика, що троє учнів приблизно об 11: 00 самовільно покинули навчальний заклад, не повідомивши нікому, куди пішли.
Про це повідомили на сайті Нацполіції, також були опубліковані фото хлопчиків.
Виявилося, що 3 дні тому учні домовлялися про втечу в ліс і склали план. Після школи діти зайшли в будинок одного з них, переодяглися, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.
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На їх пошук підняли всі сили поліції Кагарлика і Обухівщини, а також спецназівців, карний розшук, КОРД, кінологів, ювенальну превенцію, і навіть мисливців з тепловізорами для пошуків вночі.
В ході масштабної пошукової операції дітей вдалося знайти сьогодні вночі, о 4: 45. Дітей під ранок знайшли в кукурудзяному полі, де ті облаштували собі укриття.
Поліції належить з'ясувати, чому хлопчики втекли і провести з ними бесіду.
Нагадаємо, що українець безслідно зник, поліція шукає будь-які зачіпки.
Як повідомляла Politeka, що поліція розшукує юного Дмитра, юнака не було вдома кілька тижнів.
Також Politeka писала, українка з особливою прикметою безслідно зникла, пошуки тривають вже три тижні: що відомо.